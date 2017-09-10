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Криминал | Вор забрался в дом к пензенцу, решившему проветрить комнату

10.09.2017|11:42
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Пропажей планшетного компьютера обернулось для 20-летнего жителя Пензы желание проветрить комнату. Об этом он сообщил полицейским, когда писал заявление о краже устройства.

Молодой человек уточнил, что оставил в доме приоткрытым пластиковое окно. Позже через него в жилище и проник вор, добычей которого стал компьютер.

«Выехав на место, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 18-летнего пензенца. Он признался в содеянном», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

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