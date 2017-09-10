10.09.2017 | 11:42

Пропажей планшетного компьютера обернулось для 20-летнего жителя Пензы желание проветрить комнату. Об этом он сообщил полицейским, когда писал заявление о краже устройства.

Молодой человек уточнил, что оставил в доме приоткрытым пластиковое окно. Позже через него в жилище и проник вор, добычей которого стал компьютер.

«Выехав на место, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 18-летнего пензенца. Он признался в содеянном», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту кражи возбудили уголовное дело.