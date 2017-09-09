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Криминал | В Пензе 22-летняя продавщица призналась в краже 20 000 из сейфа

09.09.2017|10:35
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Представительница коммерческой организации, расположенной в торговом центре на улице Московской, заявила в полицию о краже.

Женщина сообщила, что из сейфа, установленного внутри магазина, похитили 20 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные установили, что к преступлению причастна 22-летняя продавщица. Во время опроса она призналась в содеянном.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|09.09.2017 13:05|

У меня сосед 3 нелели назад пачку сигарет украл и баклашку пива Приезжайте замечательный репортаж будет

Имя: Гость
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