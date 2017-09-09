09.09.2017 | 10:35

Представительница коммерческой организации, расположенной в торговом центре на улице Московской, заявила в полицию о краже.

Женщина сообщила, что из сейфа, установленного внутри магазина, похитили 20 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные установили, что к преступлению причастна 22-летняя продавщица. Во время опроса она призналась в содеянном.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.