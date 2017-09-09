В пензенскую полицию поступило сообщение о краже: из часовни на проспекте Победы похитили крестик из желтого металла стоимостью 3 835 рублей.
Выехавшие на место представители правоохранительных органов выяснили, что к совершению преступления причастна 46-летняя жительница Пензы.
Ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности женщина призналась в содеянном.
Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, по факту кражи возбуждено уголовное дело.
Бизнес сейчас у всех проходимцев.У попов у пентов,у воров-прихожан.И у тех,кто жёлтый металл продаёт за 3835 рублей. Ни один ювелир такие деньги за это изделие, из жёлтого металла и половины не даст!Всё прогнило.И нет ничего святого,ни в большинстве простых людей,ни у "святош" и их прислуги.Ну,за редким исключением...