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Криминал | Пензячка подозревается в краже крестика из часовни на пр. Победы

09.09.2017|13:37
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В пензенскую полицию поступило сообщение о краже: из часовни на проспекте Победы похитили крестик из желтого металла стоимостью 3 835 рублей.

Выехавшие на место представители правоохранительных органов выяснили, что к совершению преступления причастна 46-летняя жительница Пензы.

Ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности женщина призналась в содеянном.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Гость|09.09.2017 14:18|

Бизнес сейчас у всех проходимцев.У попов у пентов,у воров-прихожан.И у тех,кто жёлтый металл продаёт за 3835 рублей. Ни один ювелир такие деньги за это изделие, из жёлтого металла и половины не даст!Всё прогнило.И нет ничего святого,ни в большинстве простых людей,ни у "святош" и их прислуги.Ну,за редким исключением...

Гость|09.09.2017 14:44|

Гость писал(a):

Бизнес сейчас у всех проходимцев.У попов у пентов,у воров-прихожан.И у тех,кто жёлтый металл продаёт за 3835 рублей. Ни один ювелир такие деньги за это изделие, из жёлтого металла и половины не даст!Всё прогнило.И нет ничего святого,ни в большинстве простых людей,ни у "святош" и их прислуги.Ну,за редким исключением...
Ты за собой следи и за твоим говном и преступлениями ТВОМИ!

Гость|09.09.2017 14:46|

penzainform.ru писал(a):

из желтого металла стоимостью 3 835 рублей.
Так этож мошенничество из металла за 4.000 почти. Работников часовни под суд!

Гость|09.09.2017 14:47|

Гость писал(a):

И нет ничего святого,ни в большинстве простых людей,ни у "святош" и их прислуги.Ну,за редким исключением...
Да ты "брат" верно шизофреник конченый...

Гость|09.09.2017 14:48|

Гость писал(a):

нет ничего святого,ни в большинстве простых людей,ни у "святош" и их прислуги.Ну,за редким исключением...
ты бесноватый весьма. отвечаю за свои слова.

Гость|09.09.2017 15:02|

Гость писал(a):

И нет ничего святого,ни в большинстве простых людей,ни у "святош" и их прислуги.Ну,за редким исключением...
И как ты всё это определяешь скажи нам ГОСПОДЬ!

Гость|09.09.2017 15:03|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ОДИН ИЗ СУДОВ МОСКВЫ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ РПЦ В ТОМ,ЧТО В ЦЕРКВЯХ НЕТ ПРОДАЖ,А ЕСТЬ ОДАРИВАНИЕ.

ЧТО ТАКОЕ ОДАРИВАНИЕ???ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ ДАТЬ ЧТО-ТО ДАРОМ,Т.Е.БЕЗ ОПЛАТЫ.ЗНАЧИТ,ТОТ КТО ВЗЯЛ ЧТО-ТО В ЦЕРКВИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОРОМ,ТАК КАК ТАМ ВСЁ ПОДАРОК.

ПОЙДЁМ ОТ ОБРАТНОГО.ЕСЛИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ОБВИНЯТ В КРАЖЕ НА СУММУ 3835 РУБЛЕЙ,ТО ЗНАЧИТ,ЧТО ПОПЫ ПРИЗНАЮТСЯ В ТОМ,ЧТО В ЦЕРКВИ ЕСТЬ ПРОДАЖИ ТОВАРА С ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕНОЙ.ОБМЕН ТОВАРА НА ДЕНЬГИ И ЕСТЬ ПРОДАЖА.А С ЭТОГО ПЛАТЯТ НАЛОГИ.

Гость|09.09.2017 15:04|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ОДИН ИЗ СУДОВ МОСКВЫ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ РПЦ В ТОМ,ЧТО В ЦЕРКВЯХ НЕТ ПРОДАЖ,А ЕСТЬ ОДАРИВАНИЕ.

ЧТО ТАКОЕ ОДАРИВАНИЕ???ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ ДАТЬ ЧТО-ТО ДАРОМ,Т.Е.БЕЗ ОПЛАТЫ.ЗНАЧИТ,ТОТ КТО ВЗЯЛ ЧТО-ТО В ЦЕРКВИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОРОМ,ТАК КАК ТАМ ВСЁ ПОДАРОК.

ПОЙДЁМ ОТ ОБРАТНОГО.ЕСЛИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ОБВИНЯТ В КРАЖЕ НА СУММУ 3835 РУБЛЕЙ,ТО ЗНАЧИТ,ЧТО ПОПЫ ПРИЗНАЮТСЯ В ТОМ,ЧТО В ЦЕРКВИ ЕСТЬ ПРОДАЖИ ТОВАРА С ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕНОЙ.ОБМЕН ТОВАРА НА ДЕНЬГИ И ЕСТЬ ПРОДАЖА.А С ЭТОГО ПЛАТЯТ НАЛОГИ.

Плюсую

Гость|09.09.2017 15:26|

А почему модерашка слова самого Иисуса стерла? Иисус неугоден попам?

Гость|09.09.2017 15:29|

Гость писал(a):

Гость|09.09.2017 15:03|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ОДИН ИЗ СУДОВ МОСКВЫ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ РПЦ В ТОМ,ЧТО В ЦЕРКВЯХ НЕТ ПРОДАЖ,А ЕСТЬ ОДАРИВАНИЕ.

ЧТО ТАКОЕ ОДАРИВАНИЕ???ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ ДАТЬ ЧТО-ТО ДАРОМ,Т.Е.БЕЗ ОПЛАТЫ.ЗНАЧИТ,ТОТ КТО ВЗЯЛ ЧТО-ТО В ЦЕРКВИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОРОМ,ТАК КАК ТАМ ВСЁ ПОДАРОК.

ПОЙДЁМ ОТ ОБРАТНОГО.ЕСЛИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ОБВИНЯТ В КРАЖЕ НА СУММУ 3835 РУБЛЕЙ,ТО ЗНАЧИТ,ЧТО ПОПЫ ПРИЗНАЮТСЯ В ТОМ,ЧТО В ЦЕРКВИ ЕСТЬ ПРОДАЖИ ТОВАРА С ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕНОЙ.ОБМЕН ТОВАРА НА ДЕНЬГИ И ЕСТЬ ПРОДАЖА.А С ЭТОГО ПЛАТЯТ НАЛОГИ.

Совсем дурачок, а хочешь за умного сойти? А номинальная стоимость-то куда исчезла? Если мне кто-то безвозмездно передал (подарил) подарил автомобиль или я таковой кому-то безвозмездно передал (подарил), либо собираюсь это сделать, то это не означает, что любой тупой псевдоатеист или любой другой желающий может его спокойно присвоить в своих корыстных интересах.

p.s. Когда в следующий раз захочется информационный воздух испортить, то прежде чем тужиться, подумай или с взрослыми посоветуйся.

Гость|09.09.2017 15:31|

Гость писал(a):

что любой тупой псевдоатеист
Сразу Вас видно адепта дьявола.

Гость|09.09.2017 15:37|

Сатанинская модерашка стирает слова Святого Писания, ибо она одержима бесами.

Гость|09.09.2017 15:44|

Галлюцинации – следствие разрыва цепи передачи сигналов в головном мозге, осуществляемый. Например, с помощью дифамина. В этих условиях нормальная активность других трансмиттеров будет восприниматься резко усиленной. При перенесении того же механизма на системы восприятия зрительной информации могут возникать видения чрезвычайно ярких, насыщенных красок, резкая контрастность зрительных образов, нарушение пропорций и т. д.

Гость|09.09.2017 15:46|

Гость писал(a):

резкая контрастность зрительных образов, нарушение пропорций и т. д.
Ещё один шизофреник))) пензаинформ точка сру сборище шизиков)))

Гость|09.09.2017 15:55|

Гость писал(a):

А номинальная стоимость-то куда исчезла? Если мне кто-то безвозмездно передал (подарил) подарил автомобиль или я таковой кому-то безвозмездно передал (подарил), либо собираюсь это сделать, то это не означает, что любой тупой псевдоатеист или любой другой желающий может его спокойно присвоить в своих корыстных интересах.

p.s. Когда в следующий раз захочется информационный воздух испортить, то прежде чем тужиться, подумай или с взрослыми посоветуйся.

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ.

ДЛЯ ОСОБО ТУПОГО В ДВУХ,ТРЁХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.КРАЖА В ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ ПРОИЗОШЛА.ЛАВКА В ЦЕРКВИ,А ТАМ ТОЛЬКО ОДАРИВАЮТ.ТАК,ЧТО ВСЁ ТАМ ПОДАРКИ.

И ДЛЯ ТЕБЯ ТУПЕНЬКИЙ.У СВЯТЫХ ВЕЩЕЙ НЕТ НИ НОМИНАЛЬНОЙ,НЕ РЕАЛЬНОЙ ЦЕНЫ.ИЛИ ТЫ БУДЕШЬ УТВЕРЖДАТЬ,ЧТО КРЕСТИКИ НЕ СВЯТЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

ДА И НА СЧЁТ АТЕИСТА ПРОМАХ.Я ВЕРУЮЩИЙ В БОГА,НО НЕ ВЕРЮ ПОПАМ.

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Имя: Гость
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