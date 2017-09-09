09.09.2017 | 13:37

В пензенскую полицию поступило сообщение о краже: из часовни на проспекте Победы похитили крестик из желтого металла стоимостью 3 835 рублей.

Выехавшие на место представители правоохранительных органов выяснили, что к совершению преступления причастна 46-летняя жительница Пензы.

Ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности женщина призналась в содеянном.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, по факту кражи возбуждено уголовное дело.