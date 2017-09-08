08.09.2017 | 14:29

30-летнего жителя Каменки Пензенской области ждет скамья подсудимых в Краснодаре. Он обвиняется в убийстве и краже в особо крупном размере.

По версии следствия, утром 20 марта этого года в станице Елизаветинской Краснодарского края пензенец поссорился со своим 36-летним знакомым. Конфликт произошел из-за того, что краснодарец отказался оплачивать услуги, которые мужчина оказал ему при продаже автомобиля и дома.

Злоумышленник несколько раз ударил оппонента по лицу, а затем задушил его ремнем от дорожной сумки. После этого он забрал из сумки 1 млн 260 тысяч рублей, погрузил труп в автомобиль, отвез в другой район и сбросил в канал с водой.

«Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемый заключен под стражу. В случае признания виновным ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.