Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 сен 2017|19:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.00
 

Криминал | Житель Каменки обвиняется в убийстве и краже в Краснодарском крае

08.09.2017|14:29
Печать

30-летнего жителя Каменки Пензенской области ждет скамья подсудимых в Краснодаре. Он обвиняется в убийстве и краже в особо крупном размере.

По версии следствия, утром 20 марта этого года в станице Елизаветинской Краснодарского края пензенец поссорился со своим 36-летним знакомым. Конфликт произошел из-за того, что краснодарец отказался оплачивать услуги, которые мужчина оказал ему при продаже автомобиля и дома.

Злоумышленник несколько раз ударил оппонента по лицу, а затем задушил его ремнем от дорожной сумки. После этого он забрал из сумки 1 млн 260 тысяч рублей, погрузил труп в автомобиль, отвез в другой район и сбросил в канал с водой.

«Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемый заключен под стражу. В случае признания виновным ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!