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Криминал | Пензячка забрала оставленный без присмотра в супермаркете телефон

08.09.2017|16:48
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«В городе Пензе участились факты хищения оставленного по невнимательности в общественных местах имущества граждан», - констатировал старший дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Владимир Клишин.

Один из последних случаев произошел в супермаркете. Туда за товарами пришла владелица дорогостоящего телефона.

«Она, расплатившись за покупки, оставила в прикассовой зоне принадлежащий ей сотовый телефон стоимостью 24 тысячи рублей и по своей невнимательности, забрав покупки, покинула данный магазин», - сообщил Владимир Клишин.

Обнаружив пропажу, женщина вернулась в торговый центр, но забытое средство связи не нашла, о чем сообщила в полицию.

Следователи быстро разыскали имущество. Его забрала женщина, которая расплачивалась за свою продуктовую корзину следом за заявительницей. На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, хорошо видно, как все произошло.

«Прикрыла его рекламным буклетом и втайне от кассира и остальных посетителей данного магазина забрала его себе, положила в сумку», - пояснил дознаватель.

Женщину задержали. Телефон вернули владелице. Похитительнице, у которой в этом году 60-летний юбилей, грозит до двух лет лишения свободы.

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