08.09.2017 | 11:25

Пензячка преклонного возраста лишилась своих сбережений после того, как в ее жилище побывали нежданные гости. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В квартиру на улице Минской, где проживает 87-летняя женщина, пришли две незнакомки. Они представились контролерами счетчиков воды и газа. После их ухода пенсионерка обнаружила, что у нее пропали 468 тысяч рублей.

Жертва преступления обратилась в полицию. Стражи порядка разыскивают аферисток, совершивших кражу. Обе они имеют рост 160-165 см, одна из них была в светлой одежде, другая - в темной.