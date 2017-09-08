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Криминал | 87-летняя пензячка лишилась 468 тысяч рублей после визита лжеконтролеров

08.09.2017|11:25
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Пензячка преклонного возраста лишилась своих сбережений после того, как в ее жилище побывали нежданные гости. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В квартиру на улице Минской, где проживает 87-летняя женщина, пришли две незнакомки. Они представились контролерами счетчиков воды и газа. После их ухода пенсионерка обнаружила, что у нее пропали 468 тысяч рублей.

Жертва преступления обратилась в полицию. Стражи порядка разыскивают аферисток, совершивших кражу. Обе они имеют рост 160-165 см, одна из них была в светлой одежде, другая - в темной.

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Гость|08.09.2017 12:21|

"Храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть." (с)

Гость|08.09.2017 12:37|

Не пускайте в свою квартиру НИКОГО!

Гость|08.09.2017 12:39|

Старость не радость.

Гость|08.09.2017 13:02|

Зато пенсионеры всё нищие

Гость|08.09.2017 13:39|

Без наводки знакомой бабушки вряд ли пришли к ней. Искать надо информатора о бабушкиных сбережениях.

Гость|08.09.2017 15:38|

Гость писал(a):

Без наводки знакомой бабушки вряд ли пришли к ней. Искать надо информатора о бабушкиных сбережениях.
или такую же бабушку или соседа-алкаша

Гость|08.09.2017 15:48|

Зато пенсионеры всё нищие

У неё сынок или внучок кладет асфальт на "совесть" или поставляет сливочное масло в школы и детские сады....

Гость|08.09.2017 16:40|

НИКОГО И НИКОГДА НЕ ВПУСКАЙТЕ В СВОЁ ЖИЛИЩЕ . ДАЖЕ МЕНТОВ . РЯЖЕНЫМИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ . ПУСТЬ ВЫЗЫВАЮТ ПОВЕСТКОЙ ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК . А ВСЯКОГО РОДА КОНТРОЛЁРОВ ПРОСТО ПОСЫЛАЙТЕ!

Имя: Гость
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