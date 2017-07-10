В Пензе сотрудник исправительной колонии № 5 обвиняется в мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, с марта по май текущего года работник учреждения неоднократно проносил на территорию колонии мобильный телефон и комплектующие к нему. За взятку в размере 3 000, 3 500 и 10 000 рублей он передавал запрещенные предметы осужденному.
Также мужчина купил сотовый телефон, незаконно пронес его на свое рабочее место и хранил, для того чтобы передать заключенному.
Его действия пресекли сотрудники отдела собственной безопасности регионального УФСИН.
«В настоящее время уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу», - отметили в СУ СК РФ по Пензенской области.
Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФСИН, обвиняемым является охранник колонии, который курировал вопросы инженерно-технического обеспечения деятельности исправительного учреждения.
Телефоны и комплектующие к ним он прятал в тайниках, оборудованных в различных технических приборах.
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