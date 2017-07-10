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Криминал | 44-летняя жительница с. Салтыково призналась в краже денег у пенсионерки

10.07.2017|09:15
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77-летняя жительница села Салтыково Земетчинского района стала жертвой вора-домушника.

Злоумышленник, выдернув пробой, проник в дом пенсионерки и похитил ее сбережения - 124 тысячи рублей.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов провели обход сельчан, для того чтобы найти возможных свидетелей, а также изъяли отпечатки пальцев с места преступления.

Во время оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемой в краже, ею оказалась ранее судимая 44-летняя жительница того же села.

«Женщина призналась в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

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