10.07.2017 | 09:15

77-летняя жительница села Салтыково Земетчинского района стала жертвой вора-домушника.

Злоумышленник, выдернув пробой, проник в дом пенсионерки и похитил ее сбережения - 124 тысячи рублей.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов провели обход сельчан, для того чтобы найти возможных свидетелей, а также изъяли отпечатки пальцев с места преступления.

Во время оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемой в краже, ею оказалась ранее судимая 44-летняя жительница того же села.

«Женщина призналась в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.