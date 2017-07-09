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Криминал | Зареченца доставили в больницу после удара молотком по голове

09.07.2017|13:44
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В Заречном к сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что 33-летний мужчина попал в больницу с травмами криминального характера.

Полицейские установили, что на улице Братской поссорились двое местных жителей. Один из них, ранее судимый 32-летний мужчина, решил завершить возникший спор при помощи молотка. Он взял в руки инструмент и ударил им по голове своего знакомого.

«Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого и признался в содеянном», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело.

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