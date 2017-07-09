55-летняя жительница Тамалинского района обратилась к полицейским за помощью. Женщина сообщила, что днем у нее со двора в селе Каменка злоумышленники похитили пять уток.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что к совершению преступления причастны трое граждан в возрасте от 18 до 26 лет.
Они признались в содеянном.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.
Грандиозный успех однако наших правоохранительных органов.