09.07.2017 | 11:24

55-летняя жительница Тамалинского района обратилась к полицейским за помощью. Женщина сообщила, что днем у нее со двора в селе Каменка злоумышленники похитили пять уток.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что к совершению преступления причастны трое граждан в возрасте от 18 до 26 лет.

Они признались в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.