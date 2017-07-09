Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|9 июл 2017|12:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+16oC
Завтра | Ливень |
  68.95  |  $  60.38
 

Криминал | В Тамалинском районе злоумышленники признались в краже пяти уток

09.07.2017|11:24
Печать

55-летняя жительница Тамалинского района обратилась к полицейским за помощью. Женщина сообщила, что днем у нее со двора в селе Каменка злоумышленники похитили пять уток.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что к совершению преступления причастны трое граждан в возрасте от 18 до 26 лет.

Они признались в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

0
0
0
0
 
Гость|09.07.2017 12:00|

Грандиозный успех однако наших правоохранительных органов.

Гость|09.07.2017 12:48|

penzainform.ru писал(a):

к совершению преступления причастны трое граждан в возрасте от 18 до 26 лет.

Групповая. ребята наверное проголодались, выпить было, а закуси не было. Теперь условно впаяют года по два.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!