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Криминал | Ставший убийцей по неосторожности пензяк остался на свободе

09.07.2017|10:12
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В декабре 2016-го в караоке-баре на улице Тернопольской произошло убийство по неосторожности. Областной суд не отправил в колонию человека, который лишил жизни другого.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как разворачивался конфликт. Компания сидела и отдыхала. За соседним столиком выпивал мужчина и периодически что-то говорил компании. Один горожанин поднялся и нанес пару ударов обидчику. Тот упал на кафельный пол, стукнувшись затылком.

Через некоторое время пострадавший в драке скончался в больнице. Тот, кто его бил, признал себя виновным.

«Он пояснил, что вместе с друзьями пришел в бар, а за соседним столиком находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который нецензурно выражался в его адрес. Между ними произошла словесная перепалка. После этого пензяк подошел к оскорблявшему его мужчине и ударил», - сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова.

Суд учел то, что агрессор пытался оказывать помощь пострадавшему, что он раскаялся в содеянном. Отягчающих обстоятельств по делу не нашли. В результате пензенцу назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Также он должен выплатить деньги сестре убитого, чтобы возместить моральный вред.

«С размером компенсации осужденный не согласился и подал апелляционную жалобу. Она была рассмотрена и оставлена без удовлетворения», - добавила Наталья Быченкова.

Приговор вступил в законную силу.

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Гость|09.07.2017 10:25|

Убил человека просто за слова (даже не самооборона) и всего 1 год условно?! Что за бред???! Значит теперь можно в баре ударить человека,тот коньки отбросит и получишь всего год условно... куда катимся??

Гость|09.07.2017 10:28|

Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu

Гость|09.07.2017 10:37|

Интересно а агрессор был в состоянии алкогольного опьянения или так пироженку ел?

Судьи у нас ещё те непростые достойные неподкупные.

Коррупционная столица Поволжья.

Гость|09.07.2017 10:38|

не условно, а ограничение

Гость|09.07.2017 10:40|

Сколько можно мусолить одно и то же?

Гость|09.07.2017 10:48|

не пишут кто такой обвиняемый,обычный пятак таптать ушёл

Гость|09.07.2017 10:50|

Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире !

Гость|09.07.2017 10:52|

СУДЬЮ НУЖНО ЛИШАТЬ РАБОТЫ И САЖАТЬ,ЗДЕСЬ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ВЗЯТКА.

Гость|09.07.2017 10:54|

Ну, понятно! Убийство это ж нихера не отягтяющие обстоятельства! Походит годс браслетом на ноге и снова в бар!

Гость|09.07.2017 10:55|

Гость писал(a):

СУДЬЮ НУЖНО ЛИШАТЬ РАБОТЫ И САЖАТЬ,ЗДЕСЬ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ВЗЯТКА.
да, такое чувство, что туда набирают умственноотсталых.

Мотовилов (гость)|09.07.2017 10:58|

Гость писал(a):

Убил человека просто за слова (даже не самооборона) и всего 1 год условно?! Что за бред???! Значит теперь можно в баре ударить человека,тот коньки отбросит и получишь всего год условно... куда катимся??
Отличное решение. Защищает от унижений в общественных местах со стороны мерзких упырей. И кулак в России гораздо лучше, чем короткоствол в Америке.

Виват, суд! Надо развивать эту практику, чтобы никаких денежных компенсаций, а наказание условное.

Гость|09.07.2017 10:58|

А то что трижды судимый это теперь не отягчающие ?

Гость|09.07.2017 10:59|

Гость писал(a):

Убил человека просто за слова (даже не самооборона) и всего 1 год условно?! Что за бред???! Значит теперь можно в баре ударить человека,тот коньки отбросит и получишь всего год условно... куда катимся??
Чё расскулился сучка?

Гость|09.07.2017 11:00|

Гость писал(a):

Гость|09.07.2017 10:52|

СУДЬЮ НУЖНО ЛИШАТЬ РАБОТЫ И САЖАТЬ,ЗДЕСЬ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ВЗЯТКА.

Ты своё суперговнище и преступления твои РАЗБЕРИ! Ты же конченное говно и греховная погань. А ещё лаещь и рычишь на кого то...

Гость|09.07.2017 11:20|

Лет 20 назад я точно также с левой заехал одному мужику на улице . ( наезжал на меня ) . Тот точно также рухнул на асфальт . Мне тогда повезло , что башку он себе не разбил . А если бы разбил ? Сидеть из - за ушлёпка , думаете приятно ? Здесь стечение обстоятельств , никто не хотел убивать . Но вывод лично я себе давно сделал - всячески избегать драк .

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