09.07.2017 | 10:12

В декабре 2016-го в караоке-баре на улице Тернопольской произошло убийство по неосторожности. Областной суд не отправил в колонию человека, который лишил жизни другого.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как разворачивался конфликт. Компания сидела и отдыхала. За соседним столиком выпивал мужчина и периодически что-то говорил компании. Один горожанин поднялся и нанес пару ударов обидчику. Тот упал на кафельный пол, стукнувшись затылком.

Через некоторое время пострадавший в драке скончался в больнице. Тот, кто его бил, признал себя виновным.

«Он пояснил, что вместе с друзьями пришел в бар, а за соседним столиком находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который нецензурно выражался в его адрес. Между ними произошла словесная перепалка. После этого пензяк подошел к оскорблявшему его мужчине и ударил», - сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова.

Суд учел то, что агрессор пытался оказывать помощь пострадавшему, что он раскаялся в содеянном. Отягчающих обстоятельств по делу не нашли. В результате пензенцу назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Также он должен выплатить деньги сестре убитого, чтобы возместить моральный вред.

«С размером компенсации осужденный не согласился и подал апелляционную жалобу. Она была рассмотрена и оставлена без удовлетворения», - добавила Наталья Быченкова.

Приговор вступил в законную силу.