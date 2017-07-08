08.07.2017 | 11:14

В четверг, 6 июля, сотрудники Росгвардии задержали в Пензе мужчину, подозреваемого в причинении имущественного ущерба.

В одном из отелей города, расположенном на улице Новый Кавказ, сработала тревожная кнопка. Прибывшим на место полицейским хозяйка гостиницы сообщила, что неизвестный мужчина повредил декоративную отделку фасада здания.

«При осмотре прилегающей территории был задержан схожий по приметам мужчина 1971 года рождения», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции.