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Криминал | 46-летний мужчина повредил фасад здания пензенской гостиницы

08.07.2017|11:14
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В четверг, 6 июля, сотрудники Росгвардии задержали в Пензе мужчину, подозреваемого в причинении имущественного ущерба.

В одном из отелей города, расположенном на улице Новый Кавказ, сработала тревожная кнопка. Прибывшим на место полицейским хозяйка гостиницы сообщила, что неизвестный мужчина повредил декоративную отделку фасада здания.

«При осмотре прилегающей территории был задержан схожий по приметам мужчина 1971 года рождения», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции.

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Гость|08.07.2017 12:25|

Правильно сделал, Новый Кавказ это район частных домовладений и никакие комерческие гостиницы там не нужны, вообще там бизнеса не должно быть никакого. Мужчину оштрафовать , а гостиницу снести.

Гость|08.07.2017 12:38|

На эту гостиницу нет правоустанавливающих документов, она построена не законно. Сейчас по городу идёт компания по сносу незаконных строений, и только благодаря этому случаю всплыло, что гостиницу придётся снести за счёт владельца.

Имя: Гость
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