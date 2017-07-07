Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 июл 2017|11:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  68.38  |  $  60.24
 

Криминал | Житель Сердобского района угнал КамАЗ с бывшей работы

07.07.2017|08:56
Печать

С территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в селе Засечном Пензенского района, злоумышленник угнал КамАЗ. Об этом в полицию сообщил руководитель сельхозорганизации, которой принадлежит машина.

Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его. Угонщиком оказался бывший работник хозяйства, 45-летний житель Сердобского района.

«Мужчина признался в содеянном. Похищенный грузовик возвращен владельцу. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!