07.07.2017 | 08:56

С территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в селе Засечном Пензенского района, злоумышленник угнал КамАЗ. Об этом в полицию сообщил руководитель сельхозорганизации, которой принадлежит машина.

Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его. Угонщиком оказался бывший работник хозяйства, 45-летний житель Сердобского района.

«Мужчина признался в содеянном. Похищенный грузовик возвращен владельцу. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.