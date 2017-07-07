07.07.2017 | 14:06

23-летняя жительница Пензы признана виновной в оскорблении полицейского и применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

Поздним вечером 31 марта текущего года горожанка, отдыхая в одном из баров Октябрьского района, совершила мелкое хулиганство.

Когда прибывший на место сотрудник полиции попросил посетительницу проехать в отдел для дальнейшего разбирательства, нетрезвая девушка при свидетелях и военнослужащем Росгвардии нецензурно оскорбила представителя власти, унижая этим его честь и достоинство.

Уже в салоне патрульного автомобиля хулиганка возмущалась по поводу своего задержания, попыталась скрыться, чтобы избежать ответственности, и не реагировала на требования полицейского успокоиться. Затем девушка разозлилась еще больше и укусила сотрудника Росгвардии за левую кисть. От этого на руке военнослужащего появились поверхностные раны и кровоподтек.

Злоумышленница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

«По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.