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Криминал | Пензячка укусила задержавшего ее сотрудника Росгвардии

07.07.2017|14:06
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23-летняя жительница Пензы признана виновной в оскорблении полицейского и применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

Поздним вечером 31 марта текущего года горожанка, отдыхая в одном из баров Октябрьского района, совершила мелкое хулиганство.

Когда прибывший на место сотрудник полиции попросил посетительницу проехать в отдел для дальнейшего разбирательства, нетрезвая девушка при свидетелях и военнослужащем Росгвардии нецензурно оскорбила представителя власти, унижая этим его честь и достоинство.

Уже в салоне патрульного автомобиля хулиганка возмущалась по поводу своего задержания, попыталась скрыться, чтобы избежать ответственности, и не реагировала на требования полицейского успокоиться. Затем девушка разозлилась еще больше и укусила сотрудника Росгвардии за левую кисть. От этого на руке военнослужащего появились поверхностные раны и кровоподтек.

Злоумышленница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

«По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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Гость|07.07.2017 14:35|

такую надо неусловно сажать, а на самом деле, чтобы другим не повадно было безобразничить)

Гость|07.07.2017 14:36|

penzainform.ru писал(a):

атем девушка разозлилась еще больше и укусила сотрудника Росгвардии
... а может за что-то другое

Гость|07.07.2017 14:44|

15 суток почему не припаяли? самое то для неё. Дурной пример подают такой толерантностью..хотя, может денег занесла

Гость|07.07.2017 14:45|

Гость писал(a):

... а может за что-то другое
у кого,что болит..

Гость|07.07.2017 14:46|

Сотруднику 40 уколов от бешенства для профилактики и 10 дней не пить спиртного.

Гость|07.07.2017 14:52|

Гость писал(a):

Сотруднику 40 уколов от бешенства для профилактики и 10 дней не пить спиртного.
к 40 уколам претензий нет,но 10 дн не пить хенеси извините)

Гость|07.07.2017 15:04|

Гость писал(a):

к 40 уколам претензий нет,но 10 дн не пить хенеси извините)
Когда начинают колоть курс спиртное пить вообще нельзя,или можно но здравствуй реанимация!Лучше потом!

Мотовилов (гость)|07.07.2017 15:07|

Вт вам плоды обучения поцелуям. На этот раз вернулось бумерангом.

Гость|07.07.2017 15:12|

Наверно сотрудник Росгвардии залез девушке под юбку и она его куснула.

Гость|07.07.2017 15:14|

Мотовилов (гость) писал(a):

Мотовилов (гость)|07.07.2017 15:07|

Вт вам плоды обучения поцелуям. На этот раз вернулось бумерангом

Т.е. защищать её не будете?

Гость|07.07.2017 15:35|

Гость писал(a):

Когда начинают колоть курс спиртное пить вообще нельзя,или можно но здравствуй реанимация!Лучше потом!
а если 40 уколов с хенеси?

Гость|07.07.2017 15:37|

Гость писал(a):

Наверно сотрудник Росгвардии залез девушке под юбку.
Гость писал(a):
и укусила сотрудника
Гость писал(a):
за что-то другое
бурные фантазеры)))

Гость|07.07.2017 15:51|

Гость писал(a):

Мотовилов (гость) писал(a):
Мотовилов (гость)|07.07.2017 15:07|

Вт вам плоды обучения поцелуям. На этот раз вернулось бумерангом

Т.е. защищать её не будете?
Она жертва государственного праздника Англии и российских СМИ

Гость|07.07.2017 15:58|

penzainform.ru писал(a):

По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению
Хм....эт каких же обязанностей?

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