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Криминал | Мужчина обокрал своего работодателя на 55 000 рублей

07.07.2017|16:44
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Обворовать своего работодателя ранее судимый уроженец Дагестана решил под воздействием алкоголя. Хотелось продолжения праздника, но оказалось, что гулять не на что. Мужчина пошел к хозяину дома, в котором и проживал, и трудился.

«Он говорит: куда тебе пить? Мы поругались. Я сказал, что пошел косить траву», - рассказал задержанный.

А сам отправился в то самое место, где деньги лежат. Забрал портмоне, в котором, как позже выяснилось, находилось более 55 000 рублей. Мужчина купил стакан водки и вернулся косить траву.

«Выпил, мне стало хорошо. Я подумал: зачем мне столько денег? Может, вернуть? Потом решил отдохнуть в Пензе», - добавил задержанный.

Сколько денег прогулял, мужчина не помнит. Потерял сознание, оказался в карете скорой помощи, от госпитализации отказался, предпочел лечиться самостоятельно.

«Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, где дал признательные показания. Он заключен под стражу», - сообщил начальник СО ОМВД России по Бессоновскому району Алексей Шокоров.

«Я совершил глупость. Он неплохой мужик, нежадный. Я в тот день действительно был пьяный», - подытожил задержанный.

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