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Криминал | В Пензе вынесен приговор насильнику и убийце 22-летней девушки

06.07.2017|09:11
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Пензенский областной суд вынес приговор 38-летнему уроженцу Ташкента. Он обвинялся в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и умышленном убийстве 22-летней жительницы Пензы, совершенных в ночь с 19 на 20 октября 2002 года в районе улиц Фрунзе и Шмидта.

Эти преступления долгое время оставались нераскрытыми. С места случившегося были изъяты биологические следы, их поставили на учет в целях возможного выявления генетического совпадения.

В 2014 году мужчину приговорили в Воронеже к четырем годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девушки. Срок его наказания должен был закончиться в конце 2017 года. Однако проверка установила совпадение его генетического профиля с генетическим профилем следа, изъятого в 2002 году с места убийства в Пензе.

Подсудимый не признал свою причастность к преступлению, однако его вина была доказана в полном объеме.

Как установил суд, мужчина был наглядно знаком со своей жертвой по временной работе. Встретив девушку на остановке, он вызвался проводить ее, однако по дороге затащил в безлюдное место в нескольких десятках метров от подъезда ее дома, надругался и убил.

К моменту рассмотрения дела сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности истекли.

За совершение в Пензе убийства, сопряженного с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, и изнасилования в Воронеже виновный приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После отбытия основного наказания ему будет ограничена свобода на 1 год.

«Отец погибшей девушки не воспользовался своим правом заявить гражданский иск и попросил суд назначить убийце его дочери максимально строгое наказание. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|06.07.2017 09:31|

да вообще надо его расстрелять, ублюдка

Гость|06.07.2017 09:36|

потом воскресить и еще раз расстрелять

Гость|06.07.2017 09:43|

Почитал ваши новости. Буду объезжать Пензу стороной.

Гость|06.07.2017 09:46|

Гость писал(a):

Почитал ваши новости. Буду объезжать Пензу стороной
Ну и правильно зачем с заречного в засечное через Пензу ездить

Гость|06.07.2017 09:47|

Гость писал(a):

Буду объезжать Пензу стороной.
Так давно умные люди уже делают

Гость|06.07.2017 09:53|

Гость писал(a):

Буду объезжать Пензу стороной.

Так давно умные люди уже делают

Особенно лосеводы

Гость|06.07.2017 09:53|

Гость писал(a):

зачем с заречного в засечное через Пензу ездить
Кроме зареченцев и пензюков пензуинформ никто не читает?

Гость|06.07.2017 09:56|

Опытные лосеводы читают и буртасозасечницы

Гость|06.07.2017 10:05|

Ах, как государство у нас трепетно относится к насильникам и убийцам!

Гость|06.07.2017 10:06|

Гость писал(a):

Кроме зареченцев и пензюков пензуинформ никто не читает?
А ты кто, мил человек?

Гость|06.07.2017 10:14|

Гость писал(a):

Ах, как государство у нас трепетно относится к насильникам и убийцам!
Когда слушаешь шансон то создается впечатление что тюрьма самое чудесное место на земле где сидят талантливые и образованные люди крепко любящие своих мам

Гость|06.07.2017 10:25|

penzainform.ru писал(a):

Отец погибшей девушки не воспользовался своим правом заявить гражданский иск

Б. на сколько подлая формулировка, и как она ранит отца убитой дочери. Это он должен был еще и попробовать заработать на смерти своей дочери и получить откупные от убийцы для успокоения души. Не воспользовался. Он правильно поступил. Плохо то, что ему не дали поступить с этим ублюдком как ублюдок поступил с его дочерью. Государство строго его охраняет от справедливого возмездия.

Гость|06.07.2017 10:28|

Госдура любит таких своих сыновей и дочек

Гость|06.07.2017 10:29|

Гость писал(a):

Когда слушаешь шансон то создается впечатление что тюрьма самое чудесное место на земле где сидят талантливые и образованные люди крепко любящие своих мам

Но спросите любого отсидевшего хочет ли он опять туда на кичу? Посмотрите на его реакцию и будет понятна вся эта лживая романтика.

Гость|06.07.2017 10:40|

penzainform.ru писал(a):

Подсудимый не признал свою причастность к преступлению
penzainform.ru писал(a):
Как установил суд, мужчина был наглядно знаком со своей жертвой по временной работе. Встретив девушку на остановке, он вызвался проводить ее, однако по дороге затащил в безлюдное место в нескольких десятках метров от подъезда ее дома, надругался и убил.
Кто чо понял, то есть с 2002 года доказуха была кто изн. И убил. Или приговор весь на ген исл держится.

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