06.07.2017 | 09:11

Пензенский областной суд вынес приговор 38-летнему уроженцу Ташкента. Он обвинялся в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и умышленном убийстве 22-летней жительницы Пензы, совершенных в ночь с 19 на 20 октября 2002 года в районе улиц Фрунзе и Шмидта.

Эти преступления долгое время оставались нераскрытыми. С места случившегося были изъяты биологические следы, их поставили на учет в целях возможного выявления генетического совпадения.

В 2014 году мужчину приговорили в Воронеже к четырем годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девушки. Срок его наказания должен был закончиться в конце 2017 года. Однако проверка установила совпадение его генетического профиля с генетическим профилем следа, изъятого в 2002 году с места убийства в Пензе.

Подсудимый не признал свою причастность к преступлению, однако его вина была доказана в полном объеме.

Как установил суд, мужчина был наглядно знаком со своей жертвой по временной работе. Встретив девушку на остановке, он вызвался проводить ее, однако по дороге затащил в безлюдное место в нескольких десятках метров от подъезда ее дома, надругался и убил.

К моменту рассмотрения дела сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности истекли.

За совершение в Пензе убийства, сопряженного с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, и изнасилования в Воронеже виновный приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После отбытия основного наказания ему будет ограничена свобода на 1 год.

«Отец погибшей девушки не воспользовался своим правом заявить гражданский иск и попросил суд назначить убийце его дочери максимально строгое наказание. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.