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Криминал | В Пензе дачный вор украл телефон, пока хозяйка собирала ягоды

06.07.2017|13:05
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Беспечность дорого обошлась владелице садового участка в Пензе. Оставив дверь домика открытой, женщина всего лишь на четверть часа отлучилась, чтобы собрать клубнику. Но этого времени хватило вору: он забрался в помещение и украл пакет с вещами, среди которых был дорогой мобильный телефон.

Дачница обратилась в полицию, и в товарищество прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили подозреваемого - им оказался 35-летний пензенец с богатым криминальным прошлым.

Как выяснилось, одним мобильником дачный вор не удовлетворился: в другом СНТ он таким же образом украл кошелек, в котором лежали 1 500 рублей.

«Задержанный признался в содеянном. По фактам краж возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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