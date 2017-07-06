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Криминал | 35-летний пензенец украл iPhone из дачного домика

06.07.2017|17:04
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Пензячка оставила личные вещи в дачном домике и лишилась их. И ведь далеко не отходила - была на своем участке.

«Взяла емкость и пошла собирать ягоды, потом вернулась и поняла, что пропал пакет, где находился телефон», - рассказала горожанка.

Пакет и вещи из него, кроме iPhone 6, дачница нашла у соседнего участка и сразу вызвала полицию.

«За совершение данного преступления был задержан житель Пензы 1982 года рождения. Данный гражданин также украл кошелек, в котором находились 1 500 рублей», - сообщила следователь отдела № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Екатерина Чернова.

Молодой человек ранее уже был судим. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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