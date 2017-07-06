06.07.2017 | 10:23

32-летняя жительница Заречного подозревается в преступлениях, которые она совершила в отношении близких людей.

Женщина уже находится под следствием за кражу золотых изделий у своей матери. Поэтому, когда с банковской карты ее 56-летнего отчима пропало около 20 тысяч рублей, тот немедленно обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что именно падчерица в Интернете перевела деньги с карты отчима на кошелек в Qiwi.

«Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщает портал «Заречье сегодня».