05.07.2017 | 08:55

Сердобский районный суд вынес приговор директору МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Мещерского сельсовета». Она дважды совершила растрату казенных денег.

С января 2016 года по март 2017-го руководитель получала из кассы под отчет средства на нужды предприятия и часть денег тратила на себя, причем не составляла авансовые отчеты. Предприятию был нанесен ущерб на общую сумму более 130 тысяч рублей.

Кроме того, ранее гражданка привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Женщина признала вину и раскаялась. Она приговорена к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.