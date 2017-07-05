Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 июл 2017|17:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+18oC
Завтра | Облачно |
  67.68  |  $  59.58
 

Криминал | В Сердобском районе директор МУПа осуждена за растрату

05.07.2017|08:55
Печать

Сердобский районный суд вынес приговор директору МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Мещерского сельсовета». Она дважды совершила растрату казенных денег.

С января 2016 года по март 2017-го руководитель получала из кассы под отчет средства на нужды предприятия и часть денег тратила на себя, причем не составляла авансовые отчеты. Предприятию был нанесен ущерб на общую сумму более 130 тысяч рублей.

Кроме того, ранее гражданка привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Женщина признала вину и раскаялась. Она приговорена к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|05.07.2017 09:33|

Сердюков с васильевой ща поперхнулись от дикого ржача

Гость|05.07.2017 10:26|

Реймер со шконки упал от смеха.

Гость|05.07.2017 10:39|

А для Бедикина такие кадры норма.

Гость|05.07.2017 11:41|

Многовато отсыпали,или у неё прежняя судимость не погашена?

Гость|05.07.2017 11:41|

Во все века сжигали люди на кострах

Гость|05.07.2017 12:10|

Да, с такими деньгами не откупишься! Глупо! Надо было больше брать!!! Неподкупный суд тренируется на "кошечках"!

Гость|05.07.2017 12:13|

Гость писал(a):

Да, с такими деньгами не откупишься! Глупо! Надо было больше брать!!! Неподкупный суд тренируется на "кошечках"!
ОПЕРАЦИЯ ЫЫЫ

Гость|05.07.2017 12:18|

ПРИЗНАЛА и РАСКАЯЛАСЬ и ВЛЕПИЛИ. Адвокат наверное посоветовал это сделать.

Гость|05.07.2017 12:18|

даже читать такие новости противно,СВОБОДУ ЮЛИИ ДЕТОЧКИНОЙ!

Гость|05.07.2017 12:30|

Вот такое в России расслоение! Кому то за воровство в миллионных суммах - свобода,а кому то (сравнительно) за гроши - тюрьма! Вопрос! Кто может объяснить? ПАРАДОКС! .

Гость|05.07.2017 12:34|

Можно воровать вагонами а можно за велик

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!