Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Заречного по подозрению в торговле марихуаной. Примечательно, что информацию они получили от клиента наркоторговца.
Во время обыска квартиры полицейские изъяли около 300 граммов марихуаны. Мужчина признался, что сам занимался изготовлением запрещенного вещества, и даже показал место, где выращивал коноплю. Там стражи порядка обнаружили 23 куста.
«Сейчас подозреваемый, у которого в ходе обыска были обнаружены еще и несколько десятков патронов от мелкокалиберной винтовки, находится под подпиской о невыезде», - сообщает портал «Заречье сегодня».
Возбуждено уголовное дело. Зареченскому коноплеводу-любителю грозит до трех лет лишения свободы.
Зареченский быдлопродукт.