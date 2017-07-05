05.07.2017 | 11:46

Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Заречного по подозрению в торговле марихуаной. Примечательно, что информацию они получили от клиента наркоторговца.

Во время обыска квартиры полицейские изъяли около 300 граммов марихуаны. Мужчина признался, что сам занимался изготовлением запрещенного вещества, и даже показал место, где выращивал коноплю. Там стражи порядка обнаружили 23 куста.

«Сейчас подозреваемый, у которого в ходе обыска были обнаружены еще и несколько десятков патронов от мелкокалиберной винтовки, находится под подпиской о невыезде», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Возбуждено уголовное дело. Зареченскому коноплеводу-любителю грозит до трех лет лишения свободы.