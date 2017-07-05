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Криминал | 34-летний зареченец растил коноплю для изготовления марихуаны

05.07.2017|11:46
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Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Заречного по подозрению в торговле марихуаной. Примечательно, что информацию они получили от клиента наркоторговца.

Во время обыска квартиры полицейские изъяли около 300 граммов марихуаны. Мужчина признался, что сам занимался изготовлением запрещенного вещества, и даже показал место, где выращивал коноплю. Там стражи порядка обнаружили 23 куста.

«Сейчас подозреваемый, у которого в ходе обыска были обнаружены еще и несколько десятков патронов от мелкокалиберной винтовки, находится под подпиской о невыезде», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Возбуждено уголовное дело. Зареченскому коноплеводу-любителю грозит до трех лет лишения свободы.

Источник — фото с сайта 58.мвд.рф
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Гость|05.07.2017 11:58|

Зареченский быдлопродукт.

Гость|05.07.2017 12:08|

Зачем хамишь? Таких продуктов много по области. Или ОБИДЕЛСЯ на Заречный чем?

Гость|05.07.2017 12:15|

penzainform.ru писал(a):

Примечательно, что информацию они получили от клиента
Да об этом все знают с шариками ни каких дел.

Гость|05.07.2017 14:41|

penzainform.ru писал(a):

задержали 34-летнего жителя Заречного
а какая хрен разница, если-бы это был 30-летний или 50-летний ...ПЕНЗАИНФОРМ ... дело не в годах ...

Гость|05.07.2017 15:35|

Трава не наркотик

Гость|05.07.2017 16:02|

за спайсы бы лучше сажали. А конопля натур продукт

Гость|05.07.2017 16:20|

Тут както была новость что агрофирма собирается засеять целых 600! га коноплей, только не могу выяснить где. Если кто знает киньте геопозицию

Имя: Гость
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