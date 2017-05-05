05.05.2017 | 14:13

В Сердобском районе подопечный дома ветеранов труда осужден за причинение вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В апреле 2015 года мужчина, будучи инвалидом второй группы, по путевке регионального министерства труда, социальной защиты и демографии поступил в Сердобский дом ветеранов труда.

Там он постоянно нарушал правила проживания и систематически злоупотреблял алкоголем. Пьяным он часто вел себя агрессивно, оскорблял жителей и медперсонал учреждения и не уживался с соседями по комнате.

Вечером 29 января 2017 года нарушитель общественного порядка пришел в гости к своей подруге. С ней в комнате проживала 78-летняя соседка, которая часто ругалась на него и выгоняла.

«Так же произошло и в день преступления. Между пожилой женщиной и ним возникла ссора, в ходе которой мужчина замахнулся своей металлической тростью, на которую он опирался при ходьбе, и хотел ударить ее по голове, но женщина прикрыла голову рукой. Удар тростью пришелся по ее правой ладони, в результате потерпевшая получила перелом мизинца», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание – 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.