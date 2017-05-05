05.05.2017 | 11:37

Сотрудники полиции и следственного комитета совместно раскрыли дело, возбужденное в Пензе более 14 лет назад. 38-летнему жителю города инкриминируются изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление.

Поздним вечером 20 октября 2002 года недалеко от жилых домов на улице 9 Января пьяный мужчина напал на 22-летнюю девушку. Он избил жертву, изнасиловал, задушил и скрылся. Погибшая жила неподалеку от места, где обнаружили ее тело.

Сотрудники правоохранительных органов проверили ранее судимых лиц, а также местных жителей. Были изъяты биологические следы, и судебная молекулярно-генетическая экспертиза позволила получить генотип насильника и убийцы. Однако установить его личность и раскрыть особо тяжкое преступление сразу не удалось. Производство по уголовному делу было приостановлено.

Тем не менее работа над раскрытием преступлений прошлых лет продолжалась. Следователи проверили региональные базы ДНК-следов и федеральную базу данных геномной информации.

В январе 2017 года поступили сведения о том, что генотип образцов, изъятых на месте убийства, совпал с генотипом мужчины, отбывающего наказание в одной из пензенских колоний. Он был осужден за изнасилование, совершенное в Воронеже. В списке лиц, которые отрабатывались на причастность к пензенскому преступлению, он не значился. После получения данной информации производство по делу было возобновлено.

Сотрудники уголовного розыска детально изучили личность предполагаемого злоумышленника и его связи с районом совершения преступления. Оперативники выяснили, что в 2002 году он жил в Пензе и регулярно навещал родственника на улице Вяземского, неподалеку от места трагедии.

Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к преступлениям, дал подробные показания, однако впоследствии от них отказался. Тем не менее его вина подтверждается заключениями судебных экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами осмотров и другими доказательствами.

«Стоит заметить, что обвиняемый мог избежать правосудия, так как в ноябре 2017 года срок давности привлечения к уголовной ответственности за убийство девушки истекает. Однако были получены доказательства того, что он совершил особо тяжкое преступление. Сейчас устанавливается его причастность к совершению других преступлений в Пензенской области», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

«После ознакомления потерпевших и обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пензенской области.