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Криминал | Пензенцев попросили помочь в расследовании убийства бродяги из Уфы

05.05.2017|09:36
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Пензенцев попросили помочь в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти.

Страшная находка была сделана в Пензе 29 марта 2017 года вблизи дачного участка садового товарищества «Дружба-1» (район улицы Строителей).

Погибшим оказался 32-летний Константин Овсянников, уроженец города Уфы. С 2010 года мужчина не поддерживал связь с родственниками, вел бродяжнический образ жизни, при этом передвигался преимущественно автостопом.

Следствие установило, что за несколько дней до убийства Константин Овсянников находился в Городищенском и Мокшанском районах.

«Следствие обращается к гражданам, располагающим информацией о личности погибшего, его местожительстве и круге общения на территории Пензенской области, а также об обстоятельствах преступления и лицах, причастных к гибели Овсянникова К. С., с просьбой сообщить по телефонам: (8412)43-77-31, 36-17-02», - отметили в СУ СК РФ по Пензенской области.

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Гость|05.05.2017 10:07|

очередной висяк

Гость|05.05.2017 10:08|

ну вот

так и нужно работать

Ф,и.о.

фотография

и т.д.

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