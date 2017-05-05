05.05.2017 | 09:36

Пензенцев попросили помочь в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти.

Страшная находка была сделана в Пензе 29 марта 2017 года вблизи дачного участка садового товарищества «Дружба-1» (район улицы Строителей).

Погибшим оказался 32-летний Константин Овсянников, уроженец города Уфы. С 2010 года мужчина не поддерживал связь с родственниками, вел бродяжнический образ жизни, при этом передвигался преимущественно автостопом.

Следствие установило, что за несколько дней до убийства Константин Овсянников находился в Городищенском и Мокшанском районах.

«Следствие обращается к гражданам, располагающим информацией о личности погибшего, его местожительстве и круге общения на территории Пензенской области, а также об обстоятельствах преступления и лицах, причастных к гибели Овсянникова К. С., с просьбой сообщить по телефонам: (8412)43-77-31, 36-17-02», - отметили в СУ СК РФ по Пензенской области.