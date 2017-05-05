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Криминал | 36-летняя пензячка призналась в краже телефона у школьницы

05.05.2017|10:26
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К пензенским полицейским обратилась за помощью мама ученицы. Женщина сообщила, что ее дочь в фойе школы на улице Калинина оставила без присмотра мобильный телефон, который впоследствии украли.

На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних. Во время оперативных мероприятий они установили личность подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась ранее судимая 36-летняя жительница Пензы.

«Женщина была опрошена и призналась в содеянном. Похищенное изъято», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Гость|05.05.2017 10:55|

Рецидивист - не человек, ему место в клетке

Гость|05.05.2017 11:22|

это не кража а присвоение чужого имущества..что тоже наказуемо.

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