05.05.2017 | 10:26

К пензенским полицейским обратилась за помощью мама ученицы. Женщина сообщила, что ее дочь в фойе школы на улице Калинина оставила без присмотра мобильный телефон, который впоследствии украли.

На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних. Во время оперативных мероприятий они установили личность подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась ранее судимая 36-летняя жительница Пензы.

«Женщина была опрошена и призналась в содеянном. Похищенное изъято», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.