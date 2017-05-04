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Криминал | В Белинском районе у сельчанина отобрали пакет с алкоголем и продуктами

04.05.2017|13:45
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В среду, 3 мая, вступил в силу приговор Белинского районного суда, в соответствии с которым 27-летнего местного жителя признали виновным в грабеже с применением насилия.

В марте этого года ночью пьяный мужчина увидел на улице сельчанина, державшего в руках пакет с алкоголем и продуктами на общую сумму 729 рублей.

Злоумышленник подошел к нему и потребовал отдать имущество. Получив отказ, мужчина ударил потерпевшего по ноге, а когда тот упал, отобрал у него пакет и скрылся.

В итоге жителю Белинского района назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщили в пресс-службе райсуда.

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Гость|04.05.2017 14:11|

Борьба с пьянством и избыточным весом.

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