04.05.2017 | 13:45

В среду, 3 мая, вступил в силу приговор Белинского районного суда, в соответствии с которым 27-летнего местного жителя признали виновным в грабеже с применением насилия.

В марте этого года ночью пьяный мужчина увидел на улице сельчанина, державшего в руках пакет с алкоголем и продуктами на общую сумму 729 рублей.

Злоумышленник подошел к нему и потребовал отдать имущество. Получив отказ, мужчина ударил потерпевшего по ноге, а когда тот упал, отобрал у него пакет и скрылся.

В итоге жителю Белинского района назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщили в пресс-службе райсуда.