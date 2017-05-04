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Криминал | Следователи устанавливают личность матери ребенка, найденного в Заречном

04.05.2017|16:27
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В Заречном обнаружен труп новорожденного ребенка. Его выбросили на задворки - словно мусор. Случайный поздний прохожий ночью наткнулся на страшный сверток.

«В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на улице Индустриальной в Заречном тела новорожденного мальчика с гнилостными изменениями. Оно было завернуто в женскую одежду и полиэтиленовый пакет», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Людмила Фомина.

Подобные жуткие находки в нашем регионе не редкость. В конце девяностых годов прошлого века такое происходило очень часто.

А вот недавние факты: в ноябре 2014-го малыша, брошенного умирать на помойке, нашли случайные прохожие. Ребенок, к счастью, выжил.

Последний случай произошел в августе прошлого года. Мертвого младенца нашли на Чемодановской свалке.

«Следователи обращаются к гражданам за помощью в установлении личности матери ребенка. Известные сведения можно сообщить по телефонам 36-17-02 и 65-56-18», - заявила Людмила Фомина.

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