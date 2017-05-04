В полицию Пензы обратилась кредитный специалист организации. Женщина сообщила, что на ее рабочий телефон позвонил человек и голосом, похожим на голос директора, попросил перечислить 45 тысяч в офис другой компании.
Сотрудница поверила собеседнику и, следуя его инструкциям, перечислила на счета трех абонентских номеров указанную сумму.
«Впоследствии она пояснила полицейским, что знала о подобных способах мошенничества», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.
Сотрудники правоохранительных органов по данному факту проводят проверку и принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
Боже мой, кого берут на работу?! Перепутала голоса... Что за бред в заголовке? Как можно перепутать голоса? Пишите уж как есть, развели лохушку.