04.05.2017 | 16:46

В полицию Пензы обратилась кредитный специалист организации. Женщина сообщила, что на ее рабочий телефон позвонил человек и голосом, похожим на голос директора, попросил перечислить 45 тысяч в офис другой компании.

Сотрудница поверила собеседнику и, следуя его инструкциям, перечислила на счета трех абонентских номеров указанную сумму.

«Впоследствии она пояснила полицейским, что знала о подобных способах мошенничества», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов по данному факту проводят проверку и принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.