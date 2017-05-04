04.05.2017 | 10:49

37-летняя жительница Городищенского района осуждена за попытку незаконного получения материнского капитала.

В 2006 году сельчанку лишили родительских прав в отношении первого ребенка. Однако после рождения второго женщина решила получить сертификат на материнский капитал обманным путем.

12 апреля 2016 года в МФЦ Городищенского района она подала заявление на выдачу семейного капитала в размере 453 тыс. 26 руб. В нем женщина указала ложные сведения о том, что ранее не лишалась родительских прав, и приложила свидетельство о рождении первого ребенка.

«Получив сертификат, 6 июля 2016 года злоумышленница написала заявление на единовременную выплату в сумме 25 тыс., а 2 августа – еще и заявление о направлении средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилья», - сообщили ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Довести свой преступный замысел сельчанка не смогла: работники пенсионного фонда узнали о том, что она лишена родительских прав, и отказали ей в удовлетворении заявлений.

Суд вынес несостоявшейся мошеннице приговор – один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.