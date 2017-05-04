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Криминал | Двое молодых людей украли машину молодой пензячки

04.05.2017|15:49
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Молодая пензячка больше никогда не сядет за руль своего любимого автомобиля.

«Это старая BMW. Она стояла около моего дома. Ночью, около 2:00, приехали люди и угнали ее», - рассказала потерпевшая Ксения Родионова.

На вопрос, кому понадобилась ее старенькая иномарка, ответ дали сотрудники полиции. По подозрению в угоне машины они задержали двух молодых людей.

«Один из них показал, что прибыл в Пензу с целью приобретения запасных частей к автомобилю аналогичной с похищенным марки. Увидев у одного из домов припаркованную автомашину, он решил ее похитить», - сообщил следователь отдела № 4 СУ УМВД России по области Сергей Кубрин.

Сделать это на самом деле не представляло труда: дверцы были открыты. Машину перегнали в один из районов области, там и изменили ее до неузнаваемости. Кстати, владелица оценила свою ретроиномарку в 60 тысяч рублей.

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