36-летний житель Пачелмского района признан виновным в краже и публичном оскорблении представителя власти.
Первое преступление было совершено в марте 2016 года. Мужчина подошел к чужому дому и с помощью металлического прута сломал навесной замок на входной двери. Проникнув в жилище, он похитил оттуда металлические ложки, вилки, кастрюли и плед. Имуществом, которое оценивается в 6 600 рублей, злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
В начале февраля 2017 года сельчанин на улице распивал спиртное, когда к нему подошел страж правопорядка.
«Будучи недовольным его законными действиями, гражданин публично, в присутствии людей, унижая честь и достоинство сотрудника полиции, оскорбил его словами в грубой, неприличной форме», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Пачелмского районного суда.
После этого нарушитель был доставлен в отделение полиции.
Мужчина, ранее судимый за кражи, признал свою вину, активно помогал в раскрытии преступления и добровольно возместил часть причиненного ущерба.
По словам участкового, он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
Суд, учитывая рецидив преступлений, вынес приговор - 4 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима с возмещением материального ущерба (1 600 рублей) в пользу хозяйки дома.
Бедненькие полицейские... все то их намеревают обократь, честь и достоинство унизить...
"Униженные и оскорблённые-2".