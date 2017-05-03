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Криминал | Жителя Пачелмского района осудили за кражу и оскорбление полицейского

03.05.2017|11:20
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36-летний житель Пачелмского района признан виновным в краже и публичном оскорблении представителя власти.

Первое преступление было совершено в марте 2016 года. Мужчина подошел к чужому дому и с помощью металлического прута сломал навесной замок на входной двери. Проникнув в жилище, он похитил оттуда металлические ложки, вилки, кастрюли и плед. Имуществом, которое оценивается в 6 600 рублей, злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В начале февраля 2017 года сельчанин на улице распивал спиртное, когда к нему подошел страж правопорядка.

«Будучи недовольным его законными действиями, гражданин публично, в присутствии людей, унижая честь и достоинство сотрудника полиции, оскорбил его словами в грубой, неприличной форме», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Пачелмского районного суда.

После этого нарушитель был доставлен в отделение полиции.

Мужчина, ранее судимый за кражи, признал свою вину, активно помогал в раскрытии преступления и добровольно возместил часть причиненного ущерба.

По словам участкового, он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Суд, учитывая рецидив преступлений, вынес приговор - 4 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима с возмещением материального ущерба (1 600 рублей) в пользу хозяйки дома.

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Гость|03.05.2017 12:11|

Бедненькие полицейские... все то их намеревают обократь, честь и достоинство унизить...

"Униженные и оскорблённые-2".

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