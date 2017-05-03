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Криминал | В Заречном найден труп новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете

03.05.2017|16:13
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В понедельник, 1 мая, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что возле гаражного кооператива на ул. Индустриальной в Заречном обнаружено тело новорожденного мальчика.

Труп ребенка был завернут в женскую одежду и помещен в полиэтиленовый пакет. На теле видны гнилостные изменения.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин наступления смерти младенца.

Ведется розыск матери обнаруженного ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следователи обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности матери ребенка. Сообщить известные сведения о предполагаемом лице можно по телефонам: (8412) 36-17-02, 65-56-18 или 02. Анонимность гарантируется», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.

Напомним: в ноябре 2014 года жительница Пензы нашла в мусорном контейнере на улице Медицинской сумку, в которой лежал младенец. Мальчика госпитализировали. Его матерью оказалась 18-летняя местная жительница, которая боялась сказать родителям о беременности. Родив в ванной комнате мальчика, она положила его в сумку и вынесла на мороз, рассчитывая, что младенец замерзнет. Однако он был спасен.

В 2015 году в селе Кандиевка Башмаковского района сотрудники сельского Дома культуры увидели, как собаки несли от общественного туалета полиэтиленовый пакет, в котором находилось тело новорожденной девочки. В самом же туалете были найдены простыни, испачканные кровью. По всем медицинским показателям ребенок родился жизнеспособным и доношенным.

В 2016 году труп новорожденной девочки был найден на пензенской свалке.

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Гость|03.05.2017 16:32|

Каждый год ,в голове не укладывается

Гость|03.05.2017 16:41|

Вот видите сколько пользы от запрета беби-боксов! А сколько ещё пользы будет, когда аборты запретят!

Гость|03.05.2017 16:43|

вот он - результат работы пролайферов

аборт грех, а это - не грех

Гость|03.05.2017 17:00|

Кошмар..расстрелять таких мамаш..

Гость|03.05.2017 17:04|

Гость писал(a):

Кошмар..расстрелять таких мамаш..
Сейчас обязательно найдется какая-нть, которая будет доказывать обратное, и эту мамашу нам всем надо пожалеть.

Имя: Гость
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