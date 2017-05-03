Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 мая 2017|14:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  62.32  |  $  57.09
 

Криминал | Пензенца, до смерти избившего свою сожительницу, осудили на 8 лет

03.05.2017|12:42
Печать

47-летнему пензенцу вынесен приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Преступление было совершено вечером 30 декабря 2016 года в квартире на проспекте Победы. Мужчина приревновал свою 29-летнюю сожительницу, из-за чего между ними произошла ссора.

Во время конфликта ревнивец принялся избивать возлюбленную: он нанес ей не менее 26 ударов по голове, груди, животу, рукам и ногам. Через некоторое время женщина умерла. Тело обнаружила проживавшая в этой же квартире невестка погибшей.

«Гражданин после осознания происшедшего попытался себя зарезать, но не смог, а затем несколько дней скрывался от органов следствия в квартире своего знакомого», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По месту жительства подсудимый характеризуется как человек, злоупотребляющий спиртным и наркотиками.

Суд принял во внимание, что во время совершения преступления пензенец находился в состоянии алкогольного опьянения. К смягчающим обстоятельствам отнесено полное признание вины, помощь в расследовании дела и наличие у него заболевания.

Преступнику назначено наказание – восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск матери погибшей женщины о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

0
0
0
0
 
Гость|03.05.2017 13:26|

Дурища, связалась с нариком, терпела его побои садистские, в итоге он её прибил. Вопрос к родителям этой теперь уже мёртвой идиотины? Вы что, ничего не видели и не замечали или у вас тоже такой принцип "Бьёт - значит любит"?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!