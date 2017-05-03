03.05.2017 | 12:42

47-летнему пензенцу вынесен приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Преступление было совершено вечером 30 декабря 2016 года в квартире на проспекте Победы. Мужчина приревновал свою 29-летнюю сожительницу, из-за чего между ними произошла ссора.

Во время конфликта ревнивец принялся избивать возлюбленную: он нанес ей не менее 26 ударов по голове, груди, животу, рукам и ногам. Через некоторое время женщина умерла. Тело обнаружила проживавшая в этой же квартире невестка погибшей.

«Гражданин после осознания происшедшего попытался себя зарезать, но не смог, а затем несколько дней скрывался от органов следствия в квартире своего знакомого», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По месту жительства подсудимый характеризуется как человек, злоупотребляющий спиртным и наркотиками.

Суд принял во внимание, что во время совершения преступления пензенец находился в состоянии алкогольного опьянения. К смягчающим обстоятельствам отнесено полное признание вины, помощь в расследовании дела и наличие у него заболевания.

Преступнику назначено наказание – восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск матери погибшей женщины о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.