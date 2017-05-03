03.05.2017 | 14:01

Житель Пензы, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, убийство, незаконный оборот наркотиков, снова ждет приговора.

«В процессе распития спиртных напитков между приятелями возникла ссора из-за того, что потерпевший не помог своему родственнику. Подозреваемый нанес жертве несколько ударов и отобрал сотовый телефон», - сообщил старший следователь отдела № 5 СУ УМВД России по г. Пензе Роман Казенов.

«Не могу объяснить, зачем я это сделал. Не помню, куда дел телефон. Если бы был трезвый, мне было бы все равно, а пьяному показалось обидно», - пояснил задержанный.

За такой порыв души рецидивист 1980 года рождения может в очередной раз отправиться в тюрьму, теперь на срок до семи лет. Пока он находится под стражей.