02.05.2017 | 12:07

Бессоновский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Чемодановки, совершившему ДТП в состоянии наркотического опьянения.

В ноябре прошлого года на автодороге Чемодановка - Пазелки - Сосновка - Лопуховка мужчина на машине отечественного производства выехал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, где не уступил дорогу автомобилю Volkswagen и, уходя от столкновения, врезался в двигавшийся по главной ВАЗ.

«В результате аварии здоровью пассажирки, находившейся в салоне ВАЗа, был причинен тяжкий вред, что повлекло по неосторожности ее смерть на месте дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в пресс-службе районного суда.

В итоге жителя Чемодановки приговорили к трем с половиной годам колонии-поселении с лишением права управлять транспортом на два года.

Кроме того, в качестве компенсации морального вреда сельчанин должен выплатить семье погибшей 300 тысяч рублей.