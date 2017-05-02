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Криминал | Житель Чемодановки осужден за ДТП со смертельным исходом

02.05.2017|12:07
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Бессоновский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Чемодановки, совершившему ДТП в состоянии наркотического опьянения.

В ноябре прошлого года на автодороге Чемодановка - Пазелки - Сосновка - Лопуховка мужчина на машине отечественного производства выехал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, где не уступил дорогу автомобилю Volkswagen и, уходя от столкновения, врезался в двигавшийся по главной ВАЗ.

«В результате аварии здоровью пассажирки, находившейся в салоне ВАЗа, был причинен тяжкий вред, что повлекло по неосторожности ее смерть на месте дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в пресс-службе районного суда.

В итоге жителя Чемодановки приговорили к трем с половиной годам колонии-поселении с лишением права управлять транспортом на два года.

Кроме того, в качестве компенсации морального вреда сельчанин должен выплатить семье погибшей 300 тысяч рублей.

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