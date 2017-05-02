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Криминал | Товаровед ООО «Чароит» похитила драгоценностей на 450 тыс. рублей

02.05.2017|16:20
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Ленинской районный суд г. Пензы вынес приговор товароведу ООО «Чароит», которая присвоила лом ювелирных изделий общим весом около 300 граммов на сумму более 450 тысяч рублей.

34-летняя женщина похищала лом с сентября по октябрь 2016 года. При этом на часть присвоенных драгоценностей она составила фиктивные накладные на отпуск товаров на сторону.

«Последняя партия похищенного (31 кольцо) была у нее изъята», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

При вынесении приговора суд учел, что пензячка полностью признала вину, раскаялась в содеянном и активно способствовала раскрытию преступления. Также были приняты во внимание наличие у женщины малолетних детей и добровольное возмещение ею имущественного ущерба.

В итоге товароведу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

«Кроме того, судом полностью удовлетворен гражданский иск ООО «Чароит» к осужденной о возмещении причиненного материального ущерба в сумме 167 445 рублей», - добавила Светлана Артамонова.

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