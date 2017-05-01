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Криминал | В Пензе сотрудница парикмахерской призналась в краже 9 000 рублей

01.05.2017|12:02
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В полицию Пензы обратилась за помощью женщина-предприниматель. Она сообщила, что из парикмахерской на проспекте Строителей неизвестный путем свободного доступа похитил девять тысяч рублей.

Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов во время оперативных мероприятий установили личность подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась 23-летняя сотрудница парикмахерской.

Девушка призналась в содеянном и пояснила при этом, что потратила деньги на личные нужды.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость|01.05.2017 12:49|

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