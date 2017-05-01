01.05.2017 | 12:02

В полицию Пензы обратилась за помощью женщина-предприниматель. Она сообщила, что из парикмахерской на проспекте Строителей неизвестный путем свободного доступа похитил девять тысяч рублей.

Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов во время оперативных мероприятий установили личность подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась 23-летняя сотрудница парикмахерской.

Девушка призналась в содеянном и пояснила при этом, что потратила деньги на личные нужды.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.