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Криминал | Двое молодых пензенцев подозреваются в серии краж из автомобилей

30.04.2017|13:26
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Не менее десяти автолюбителей стали жертвами двух товарищей, которые промышляли кражами из салонов машин в Пензе.

«Молодые люди похищали аккумуляторные батареи с транспортных средств, а также взламывали замки и забирали из салонов автомобилей магнитолы и другие электронные устройства. В одном из случаев они украли запасное колесо от машины», - сообщил зам. начальника отдела уголовного розыска ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Владимир Блясов.

Часть похищенного молодые люди сдали в пункты приема чермета, деньги потратили.

То, что не успели или не смогли реализовать, нашли в квартире одного из них. Это украденное имущество скоро вернется к законным владельцам.

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Гость|30.04.2017 14:20|

А на фото там что наглядное пособие для начинающих?

Имя: Гость
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