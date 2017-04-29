29.04.2017 | 11:56

Кузнецкий районный суд вынес приговор двум женщинам (1992 и 1993 года рождения), признав их виновными в краже щенка.

Преступление было совершено в январе в банкетном зале придорожного кафе. Женщины, дождавшись, когда владелец щенка породы немецкая овчарка выйдет, забрали собаку, поместили в коробку из-под обуви и покинули помещение. Таким образом они причинили хозяину животного материальный ущерб в размере 4 875 рублей.

«С учетом обстоятельств дела, личности подсудимых, их образа жизни, имущественного положения и условий жизни их семей, мнения потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, суд назначил им наказание в виде 1 года лишения свободы каждой условно с испытательным сроком в 1 год», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Щенок немецкой овчарки вернулся к законному владельцу.