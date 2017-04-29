29.04.2017 | 13:57

Сразу две жительницы Сурского края лишились денег, поверив телефонным мошенникам.

Так, в Пензенском районе 50-летней гражданке на домашний телефон позвонил неизвестный и голосом, похожим на голос сына, сообщил, что сбил на машине девушку. Затем незнакомец передал трубку другому человеку, который якобы был готов уладить вопрос за 170 тысяч рублей.

Доверчивая женщина через банкомат перевела мошенникам 120 тысяч рублей на счета четырех абонентских номеров сотовой связи.

В Кузнецке злоумышленник, также представившись сыном, рассказал 66-летней женщине по телефону, что попал в полицию за драку и для освобождения от уголовной ответственности нужны деньги. Кузнечанка через терминал перечислила 4 900 рублей на счет абонентского номера.

Обе женщины впоследствии признались полицейским, что слышали о подобных способах мошенничества.

«По данным фактам проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступлений», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.