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Криминал | В Башмаковском районе пожилой мужчина осужден за кражу и убийство

28.04.2017|10:53
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Башмаковский районный суд признал жителя области виновным в совершении кражи и убийства.

В сентябре прошлого года пожилой мужчина проник на территорию организации и похитил из отсека автомашины одну аккумуляторную батарею. В декабре того же года сельчанин в состоянии алкогольного опьянения убил знакомого.

Осужденный пришел в дом потерпевшего и в процессе общения возмутился поведением хозяина. Разозленный гость толкнул товарища, в результате чего тот потерял равновесие и упал. Тогда пришедший стал его бить - сначала руками и ногами, а потом деревянной лопатой.

Через непродолжительное время потерпевший скончался на месте.

Впоследствии мужчина признал свою вину в обоих преступлениях и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к наказанию в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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