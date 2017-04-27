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Криминал | Спор двух кузнечан о правилах хорошего тона закончился поножовщиной

27.04.2017|11:02
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В Кузнецке бурное застолье закончилось для одного из его участников больничной койкой, а для другого - скамьей подсудимых.

Праздник с обильными возлияниями проходил в квартире 51-летнего горожанина. Гостеприимный хозяин пригласил собутыльников, среди которых был и незнакомый ему мужчина. Новичок сидел к владельцу жилья спиной и не общался с ним.

Такое пренебрежительное поведение возмутило хлебосольного кузнечанина. Разговор о правилах хорошего тона перерос в ссору, закончившуюся поножовщиной: обиженный хозяин схватил нож и вонзил его гостю в спину.

«Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|27.04.2017 11:38|

ножи взять и отобрать, хлеб руками ломать, кулаки в ход не пускать....молиться много!

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