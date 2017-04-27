27.04.2017 | 11:02

В Кузнецке бурное застолье закончилось для одного из его участников больничной койкой, а для другого - скамьей подсудимых.

Праздник с обильными возлияниями проходил в квартире 51-летнего горожанина. Гостеприимный хозяин пригласил собутыльников, среди которых был и незнакомый ему мужчина. Новичок сидел к владельцу жилья спиной и не общался с ним.

Такое пренебрежительное поведение возмутило хлебосольного кузнечанина. Разговор о правилах хорошего тона перерос в ссору, закончившуюся поножовщиной: обиженный хозяин схватил нож и вонзил его гостю в спину.

«Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.