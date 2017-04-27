27.04.2017 | 09:47

84-летняя жительница села Поим Белинского района стала жертвой мошенницы. Аферистка зашла в дом престарелой женщины, представилась социальным работником и сообщила, что получающим пенсию полагается надбавка к ней - 500 рублей.

Потом гостья вынула из кошелька закладку «Банка приколов», похожую на пятитысячную купюру, и сказала, что других денег у нее нет. Пенсионерка, не заметив обмана, отсчитала 4 500 рублей сдачи.

Но этим дело не закончилось. «Соцработница» объявила о том, что в стране грядет денежная реформа, и попросила хозяйку представить все хранящиеся в доме деньги, чтобы переписать номера купюр. А затем, отвлекая внимание хозяйки, подменила 10 тысяч рублей билетами «Банка приколов».

Когда пенсионерка обнаружила обман, то обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают личность подозреваемой.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда престарелых женщин вводят в заблуждение информацией о предстоящей реформе и заменяют настоящие купюры на билеты «Банка приколов». Напомним: аналогичные преступления были совершены в марте этого года в Пензе. 82-летняя пенсионерка лишилась таким образом 110 тысяч рублей, а у 85-летней женщина «сотрудница райсобеса» похитила 200 тысяч.