Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|27 апр 2017|11:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  61.51  |  $  56.31
 

Криминал | Лжесоцработница обменяла у 84-летней сельчанки 10 500 рублей на бумажки

27.04.2017|09:47
Печать

84-летняя жительница села Поим Белинского района стала жертвой мошенницы. Аферистка зашла в дом престарелой женщины, представилась социальным работником и сообщила, что получающим пенсию полагается надбавка к ней - 500 рублей.

Потом гостья вынула из кошелька закладку «Банка приколов», похожую на пятитысячную купюру, и сказала, что других денег у нее нет. Пенсионерка, не заметив обмана, отсчитала 4 500 рублей сдачи.

Но этим дело не закончилось. «Соцработница» объявила о том, что в стране грядет денежная реформа, и попросила хозяйку представить все хранящиеся в доме деньги, чтобы переписать номера купюр. А затем, отвлекая внимание хозяйки, подменила 10 тысяч рублей билетами «Банка приколов».

Когда пенсионерка обнаружила обман, то обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают личность подозреваемой.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда престарелых женщин вводят в заблуждение информацией о предстоящей реформе и заменяют настоящие купюры на билеты «Банка приколов». Напомним: аналогичные преступления были совершены в марте этого года в Пензе. 82-летняя пенсионерка лишилась таким образом 110 тысяч рублей, а у 85-летней женщина «сотрудница райсобеса» похитила 200 тысяч.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!