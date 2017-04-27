27.04.2017 | 15:23

Житель Пензенской области задержан сотрудниками полиции Зеленограда (административного округа Москвы) по подозрению в разбойном нападении и грабеже. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ОМВД России по московскому району Крюково поступило сообщение о нападении на сотрудницу пункта выдачи интернет-заказов, расположенного в 18-м микрорайоне Зеленограда.

Она была на рабочем месте одна, когда в помещение зашел мужчина. Назвав номер заказа, он проследовал за девушкой на склад и достал предмет, похожий на пистолет.

Угрожая, разбойник пристегнул работницу наручниками к стеллажу и похитил два смартфона, планшет, две сумки, а также личный мобильный телефон и браслет потерпевшей. Кроме того, разбойник забрал деньги организации - 50 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 40-летний житель Пензенской области. Его задержали по месту жительства. При обыске была обнаружена и изъята часть похищенного. Возбуждено уголовное дело.

При проведении следствия выяснилось, что задержанный причастен к попытке грабежа в конце декабря прошлого года. Он заказал доставку вещей в интернет-магазине, а когда встретил курьера, избил его металлическим прутом и потребовал отдать деньги, но получил отпор. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, подозреваемый заключен под стражу.