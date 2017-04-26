26.04.2017 | 09:09

32-летний житель Пензы и его 26-летняя сожительница признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков, а также их незаконном приобретении и хранении.

В сентябре 2016 года паре поступило СМС-сообщение о том, что на улице Терновского находится сверток с тремя гриппер-пакетами, внутри которых наркотик.

«Часть наркотиков они оставили себе для личного употребления, а другую сбыли своим знакомым, в отношении которых уже вынесены обвинительные приговоры по факту незаконного приобретения наркотиков», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Через несколько дней полицейские задержали пензенцев, при личном досмотре у них были найдены наркотические средства в значительном размере.

Злоумышленники, у каждого из которых на иждивении находится маленький ребенок, выслушали приговор: по решению суда мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима 8 лет и 6 месяцев, его сожительница - 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.