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Криминал | В Городищенском районе пьяный водитель предъявил чужие права

26.04.2017|13:47
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В Городищенском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, пытавшегося уйти от ответственности за езду в нетрезвом виде.

В январе этого года ночью инспектор ДПС остановил Nissan Teana, за рулем которого находился пьяный мужчина. При проверке документов тот предъявил водительское удостоверение на чужое имя.

Несмотря на явное различие во внешности с изображенным на правах человеком, инспектор составил на него протокол об административном правонарушении с лишением права управления транспортом на 1 год 9 месяцев и штрафом в 30 тысяч рублей.

Как выяснилось позже, удостоверение, которым воспользовался автолюбитель, принадлежало его односельчанину: мужчина забыл свои права в машине, когда товарищ его подвозил.

Узнав о вынесенном наказании, ни о чем не подозревавший житель области подал жалобу в прокуратуру Городищенского района, потребовав проверить законность привлечения его к ответственности.

Во время прокурорской проверки настоящий нарушитель правил дорожного движения был найден. Как оказалось, ранее он уже подвергался административному наказанию за пьяную езду. В итоге в отношении него возбудили уголовное дело.

Постановление, вынесенное в адрес невиновного обладателя водительского удостоверения, отменено, сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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