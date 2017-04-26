26.04.2017 | 13:18

36-летний житель Кузнецка признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем его смерть.

Мужчина заподозрил знакомого в том, что тот украл телефон и деньги у его товарища, и решил проучить его. Преступление он совершил в состоянии опьянения: на кухне в своем доме схватил попавшийся под руку лист фанеры и стал избивать им предполагаемого вора.

Впоследствии было установлено, что рассвирепевший защитник справедливости нанес не менее 63 ударов. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.