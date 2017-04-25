В полицию Пензы обратился представитель торговой организации. Он сообщил, что из магазина на проспекте Строителей похитили мужскую куртку стоимостью 2 999 рублей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался несовершеннолетний житель Пензы, который признался в содеянном.
«Похищенное изъято. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.
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