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Криминал | В Пензе подросток признался в краже куртки из магазина

25.04.2017|17:34
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В полицию Пензы обратился представитель торговой организации. Он сообщил, что из магазина на проспекте Строителей похитили мужскую куртку стоимостью 2 999 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался несовершеннолетний житель Пензы, который признался в содеянном.

«Похищенное изъято. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость|25.04.2017 17:44|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

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