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Криминал | В Пачелмском районе водитель получил реальный срок за пьяную езду

25.04.2017|11:40
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Уроженец Пачелмского района, неоднократно садившийся за руль пьяным, получил реальный срок.

Инцидент произошел в начале января этого года. Нетрезвого мужчину остановил инспектор ДПС, а дежурный врач зафиксировал у него алкогольное опьянение. Так как гражданин уже был судим за аналогичное нарушение, мировой судья приговорил его к 6 месяцам и 10 дням колонии-поселения, также ему на 3 года запретили управлять транспортными средствами.

Адвокат водителя, посчитавший наказание слишком строгим для своего подзащитного, подал апелляционную жалобу. Однако Пачелмский районный суд даже с учетом смягчающих обстоятельств, в частности, наличия у мужчины маленького ребенка, не нашел оснований для изменения приговора.

«Суд также принял во внимание, что гражданин по месту жительства главой администрации характеризуется положительно, по месту отбывания наказания - отрицательно. Восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможны только в условиях его изоляции от общества», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

В пятницу, 21 апреля, суд апелляционной инстанции оставил приговор мирового судьи без изменения, а жалобу адвоката без удовлетворения.

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