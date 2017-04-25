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Криминал | Пензенец лишился денег при попытке купить Mitsubishi Lancer

25.04.2017|11:38
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Полицейские проводят проверку по факту мошенничества при продаже автомобиля через Интернет. Жертвой преступления стал 30-летний житель Пензы.

Обратившись в отдел полиции № 1, мужчина рассказал, что на сайте avito.ru обнаружил объявление о продаже Mitsubishi Lancer. Когда пензенец позвонил по указанному в тексте телефону, ответивший незнакомец заявил, что приобретение машины возможно при условии предоплаты.

«Заявитель перечислил 50 тысяч рублей на банковскую карту, после чего номер телефона владельца объявления был отключен», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По данному факту проводится проверка, принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Лишившийся денег пензенец признался полицейским, что слышал о подобных способах мошенничества.

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Гость|25.04.2017 11:58|

Странно, а мне одному потерпевшего не жалко?

Гость|25.04.2017 12:00|

Не удивило!

Имя: Гость
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