25.04.2017 | 11:38

Полицейские проводят проверку по факту мошенничества при продаже автомобиля через Интернет. Жертвой преступления стал 30-летний житель Пензы.

Обратившись в отдел полиции № 1, мужчина рассказал, что на сайте avito.ru обнаружил объявление о продаже Mitsubishi Lancer. Когда пензенец позвонил по указанному в тексте телефону, ответивший незнакомец заявил, что приобретение машины возможно при условии предоплаты.

«Заявитель перечислил 50 тысяч рублей на банковскую карту, после чего номер телефона владельца объявления был отключен», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По данному факту проводится проверка, принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Лишившийся денег пензенец признался полицейским, что слышал о подобных способах мошенничества.